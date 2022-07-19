سياسة

￼    ￼جلسة تشريعية قريبة

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 10 ساعات
0 30 أقل من دقيقة

من جهة ثانية، يحضر الرئيس بري لعقد جلسة تشريعية لمجلس النواب مطلع الاسبوع المقبل، وهو ترأس لهذه الغاية في مقر رئاسة المجلس في عين التينة امس، اجتماعاً لهيئة مكتب المجلس، قال على أثره نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب: درسنا اليوم جدول الاعمال الذي من المفترض ان يكون امام الهيئة العامة في الجلسة القادمة، وارتأى الرئيس بري ان تحدد جلسة اوائل اسبوع المقبل لأنّ هناك عدداً من القوانين ومشاريع القوانين لا زالت قيد الدرس لكنها وصلت الى خواتيمها. وبالتالي، سيكون اجتماع للهيئة العامة الاسبوع المقبل وستكون هناك جلسة للجان المشتركة يوم الخميس، حيث سيطرح فيها بعض القوانين كي تكون مُنجزة وتطرح على الجلسة العامة.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 10 ساعات
0 30 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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