مبيعات التجزئة في أميركا ترتفع أكثر من المتوقع في يونيو عند 1%

صمد الإنفاق الاستهلاكي حتى مع ارتفاع التضخم في أميركا لشهر يونيو، مع ارتفاع مبيعات التجزئة أكثر من المتوقع في الشهر وسط ارتفاع الأسعار، حسبما أفادت وزارة التجارة الجمعة 15 يوليو تموز.

وارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 1% في يونيو، أعلى من تقديرات داو جونز بزيادة 0.9%، والذي يمثل قفزة كبيرة من انخفاض 0.1% في مايو.

وارتفعت مبيعات البنزين 3.6% حيث تجاوزت الأسعار في المضخة 5 دولارات للغالون لفترة وجيزة، كما ارتفعت المبيعات في الحانات والمطاعم بنسبة 1%، بينما ارتفعت المبيعات عبر الإنترنت بنسبة 2.2%، وارتفعت مبيعات الأثاث والمتاجر المنزلية بنسبة 1.4%.

ويُظهر تقرير التجزئة أن المستهلكين كانوا صامدين في مواجهة أعلى معدل تضخم في أميركا منذ نوفمبر 1981.