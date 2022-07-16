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الرئيس الأميركي: أتوقع أن نرى خطوات إضافية من السعودية في مجال الطاقة في الأسابيع القادمة

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 3 ساعات
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A handout picture released by the Saudi Royal Palace on July 15, 2022, shows Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman (R) meeting with US President Joe Biden at Al-Salam Palace in the Red Sea port of Jeddah. (Photo by Bandar AL-JALOUD / various sources / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / SAUDI ROYAL PALACE/BANDAR ALGALOUD" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS - RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / SAUDI ROYAL PALACE/BANDAR ALGALOUD" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS /

قال الرئيس الأميركي جو بايدن في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة خلال زيارته إلى المملكة العربية السعودية، أتوقع أن نرى خطوات إضافية من السعودية في مجال الطاقة في الأسابيع القادمة، مُضيفًا “أتوقع اتخاذ خطوات أخرى بشأن إمدادات النفط العالمية في الأسابيع القادمة”.

وقال بايدن “أفعل كل ما بوسعي لزيادة إمدادات النفط للولايات المتحدة”.

وتعاني الولايات المتحدة الأميركية من ارتفاع الأسعار، حيث بلغ التضخم الشهر الماضي 9.1% وهي أعلى مستويات منذ 40 عامًا، ويرجع السبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار إلى ارتفاع أسعار الطاقة والتي ساهمت في ارتفاع أسعار أغلب السلع الأخرى.

وأوضح الرئيس الأميركي إلى أنه أنجز بعض الأعمال المهمة مع السعودية، وأشاد بقرار المملكة بفتح مجالها الجوي واصفًا ذلك بأنها خطوة مهمة للغاية.

قال بايدن “آمل أن يؤدي فتح المجال الجوي أمام الرحلات من وإلى إسرائيل إلى تطبيع أوسع في العلاقات”.

وأشار الرئيس الأميركي أيضًا إلى اتفاق شبكة الكهرباء في العراق، حيث قال “أنهينا الاتفاق على ربط شبكة الكهرباء العراقية بشبكة دول مجلس التعاون الخليجي عبر الكويت والسعودية”.

وعلى صعيد متصل، قال بايدن إنه توصل لاتفاق أيضًا بموجبه تغادر قوات حفظ السلام الدولية، بما فيها القوات الأميركية، جزيرة تيران، مُضيفًا “لن نترك فراغًا في الشرق الأوسط لتشغله روسيا والصين”.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 3 ساعات
0 23 دقيقة واحدة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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