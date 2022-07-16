حجم التجارة بين روسيا والصين في نهاية العام قد يصل إلى 200 مليار دولار

أفاد القائم بالأعمال الروسي في الصين إيفان زيلوخوفتسيف، بأن حجم التجارة بين روسيا والصين في نهاية العام قد يصل إلى 200 مليار دولار، مع اتجاه موسكو نحو الشرق بسبب العقوبات الغربية. وأشار إلى أن بلوغ هذا الهدف أمر واقعي تماما، وخاصة مع زيادة أسعار سلع مجموعة المعادن.

وقال: “في الواقع نشهد تفاوتا متزايدا في الواردات والصادرات. ولا يخفى على أحد أن حصة كبيرة من التجارة الثنائية تتكون من سلع مجموعة الطاقة والمعادن، وقد اختلفت أسعارها في الأشهر الأخيرة اختلافا كبيرا عن تلك المؤشرات التي اعتدنا رؤيتها”. ووفقا لبيانات الجمارك الصينية، ارتفع حجم التجارة بين روسيا والصين في النصف الأول من عام 2022 بنسبة 27.2% إلى 80.675 مليار دولار.

وصدرت الصين بضائع إلى روسيا بقيمة 29.55 مليار دولار بزيادة 2.1% مقارنة بالنصف الأول من عام 2021، وزادت الصادرات من روسيا إلى الصين بنسبة 48.2% إلى 51.125 مليار دولار.