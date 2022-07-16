أساسي

حجم التجارة بين روسيا والصين في نهاية العام قد يصل إلى 200 مليار دولار

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 4 ساعات
0 29 دقيقة واحدة

أفاد القائم بالأعمال الروسي في الصين إيفان زيلوخوفتسيف، بأن حجم التجارة بين روسيا والصين في نهاية العام قد يصل إلى 200 مليار دولار، مع اتجاه موسكو نحو الشرق بسبب العقوبات الغربية. وأشار إلى أن بلوغ هذا الهدف أمر واقعي تماما، وخاصة مع زيادة أسعار سلع مجموعة المعادن.

وقال: “في الواقع نشهد تفاوتا متزايدا في الواردات والصادرات. ولا يخفى على أحد أن حصة كبيرة من التجارة الثنائية تتكون من سلع مجموعة الطاقة والمعادن، وقد اختلفت أسعارها في الأشهر الأخيرة اختلافا كبيرا عن تلك المؤشرات التي اعتدنا رؤيتها”. ووفقا لبيانات الجمارك الصينية، ارتفع حجم التجارة بين روسيا والصين في النصف الأول من عام 2022 بنسبة 27.2% إلى 80.675 مليار دولار.

وصدرت الصين بضائع إلى روسيا بقيمة 29.55 مليار دولار بزيادة 2.1% مقارنة بالنصف الأول من عام 2021، وزادت الصادرات من روسيا إلى الصين بنسبة 48.2% إلى 51.125 مليار دولار.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 4 ساعات
0 29 دقيقة واحدة
صورة Maya Nader

Maya Nader

مقالات ذات صلة

الأرجنتين والإكوادور ومصر يمتلكون أكبر قدر من الديون عالميًا!￼

منذ ساعة واحدة

الرئيس الأميركي: أتوقع أن نرى خطوات إضافية من السعودية في مجال الطاقة في الأسابيع القادمة

منذ 3 ساعات

الفيدرالي توقع استمرار ضغوط التضخم لنهاية 2022 على الأقل

منذ يوم واحد

كرواتيا تنضم لمنطقة اليورو.. كيف ستستفيد اقتصادياً؟￼

منذ يومين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى