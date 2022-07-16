سياسة

￼    ￼اتفاق بين باسيل وفرنجية؟

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 30 دقيقة
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أعلن وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري ان “هناك مناسبات اجتماعية يتحدث فيها رئيس تيار المردة سليمان فرنجية ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل مع بعضهما البعض وانا أرى ان اللقاء بينهما صار طبيعياً وممكن ان يكون قريباً”. واشار الى ان “فريق الوزير سليمان فرنجية والتيار الوطني الحر هم حلفاء في السياسة والخلاف بينهما اخذ حقه ومصلحة البلد تقتضي ان يكونا معا”. وقال “ان حصل اتفاق بين سليمان فرنجية وجبران باسيل لن يكون اتفاق محاصصة كما كان اتفاق معراب. (النهار)

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 30 دقيقة
0 15 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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