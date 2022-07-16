￼￼    ￼￼￼￼￼«الخارجية الأميركية»: التوصّل إلى حلّ بين لبنان وإسرائيل «مُمكن»

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، اليوم، أن الإدارة الأميركية تعتقد بإمكانية التوصل إلى اتفاق بين لبنان والكيان الإسرائيلي حول ترسيم الحدود البحرية.

وقال برايس، في بيان، إن إدارة الرئيس جو بايدن لا تزال ملتزمة بتسهيل المفاوضات الجارية بين البلدين، معرباً عن اعتقادها بأن التوصل إلى اتفاق يمكن أن يُفضي إلى «استقرار أكبر وأمن ورخاء كل من لبنان وإسرائيل، والمنطقة كذلك، كما تعتقد أن من الممكن الوصول إلى حل».

وكان الوسيط الأميركي عاموس هوكشتين، الذي يرافق بايدن في زيارته للمنطقة، قد استعرض مع المسؤولين الإسرائيليين الموقف اللبناني. (الأخبار)