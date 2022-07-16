سياسة

￼￼    ￼￼￼￼￼«الخارجية الأميركية»: التوصّل إلى حلّ بين لبنان وإسرائيل «مُمكن»

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 5 ساعات
0 26 أقل من دقيقة

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، اليوم، أن الإدارة الأميركية تعتقد بإمكانية التوصل إلى اتفاق بين لبنان والكيان الإسرائيلي حول ترسيم الحدود البحرية.
وقال برايس، في بيان، إن إدارة الرئيس جو بايدن لا تزال ملتزمة بتسهيل المفاوضات الجارية بين البلدين، معرباً عن اعتقادها بأن التوصل إلى اتفاق يمكن أن يُفضي إلى «استقرار أكبر وأمن ورخاء كل من لبنان وإسرائيل، والمنطقة كذلك، كما تعتقد أن من الممكن الوصول إلى حل».
وكان الوسيط الأميركي عاموس هوكشتين، الذي يرافق بايدن في زيارته للمنطقة، قد استعرض مع المسؤولين الإسرائيليين الموقف اللبناني. (الأخبار)

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 5 ساعات
0 26 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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