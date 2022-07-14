مال وإستثمار

شركة “إم آي إس” وقعت اتفاقية مع “مايكروسوفت” كشريك لتقديم خدمات حلول الرخص

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 6 ساعات
0 25 أقل من دقيقة

أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات “إم آي إس” عن توقيعها اتفاقية مع شركة “مايكروسوفت” كشريك لتقديم خدمات حلول الرخص(LSP).

وأوضحت الشركة، في بيان لها، أنها “ستقدم من خلال هذه الشراكة الإستراتيجية، حلول مايكروسوفت الشاملة لقاعدة عملائها الكبيرة والتي ستساعد العملاء لتعزيز الخدمات التقنية والدعم الفني والارتقاء بمستوى الكفاءة التشغيلية ورقمنه الأعمال انطلاقًا من رؤية 2030 الطموحة واستنادًا لخبراتها العملية في قطاع تقنية المعلومات في تقديم خدمات احترافية ومداره باستخدام منصة مايكروسوفت”.

ولفتت الى أن “هذه الاتفاقية تأتي تماشيا مع خطتها الإستراتيجية لعقد شراكات إستراتيجية مع شركات التقنية العالمية، وتعتبر امتداد لعمق ثقة العملاء في القطاعين العام والخاص وكذلك الشركات العالمية الرائدة للقدرات الفنية والتقنية لها”.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 6 ساعات
0 25 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

مقالات ذات صلة

مؤشر داوجونز يتراجع بأكثر من 200 نقطة بعد ارتفاع التضخم لأعلى مستوياته في 40 عامًا￼

منذ 9 ساعات

Twitter تقاضي إيلون ماسك بعد قراراه بالانسحاب من صفقة شراء الشركة￼

منذ يوم واحد

تراجع أرباح مجموعة QNB القطرية بـ 2.3% في الربع الثاني 2022 على أساس سنوي￼

منذ 6 أيام

4 مليارات دولار خرجت من الأسواق الناشئة في يونيو

منذ أسبوع واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى