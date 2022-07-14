شركة “إم آي إس” وقعت اتفاقية مع “مايكروسوفت” كشريك لتقديم خدمات حلول الرخص

أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات “إم آي إس” عن توقيعها اتفاقية مع شركة “مايكروسوفت” كشريك لتقديم خدمات حلول الرخص(LSP).

وأوضحت الشركة، في بيان لها، أنها “ستقدم من خلال هذه الشراكة الإستراتيجية، حلول مايكروسوفت الشاملة لقاعدة عملائها الكبيرة والتي ستساعد العملاء لتعزيز الخدمات التقنية والدعم الفني والارتقاء بمستوى الكفاءة التشغيلية ورقمنه الأعمال انطلاقًا من رؤية 2030 الطموحة واستنادًا لخبراتها العملية في قطاع تقنية المعلومات في تقديم خدمات احترافية ومداره باستخدام منصة مايكروسوفت”.

ولفتت الى أن “هذه الاتفاقية تأتي تماشيا مع خطتها الإستراتيجية لعقد شراكات إستراتيجية مع شركات التقنية العالمية، وتعتبر امتداد لعمق ثقة العملاء في القطاعين العام والخاص وكذلك الشركات العالمية الرائدة للقدرات الفنية والتقنية لها”.