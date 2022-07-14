اقتصاد

صادرات تاركيا للأثاث حققت 4.1 مليارات دولار في 6 شهور

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 7 ساعات
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أفادت وكالة “الأناضول” التركية الرسمية، بأنّ عائدات تركيا من صادرات منتجات الأثاث والورق، حققت نموًا بنسبة 30 بالمئة، خلال النصف الأول من العام الجاري، لتبلغ عائداتها 4.1 مليارات دولار”.

ولفتت إلى أنه “بحسب بيانات اتحاد مصدري الأثاث والورق ومنتجات الغابات بإسطنبول، تجاوزت صادرات القطاع لأول مرة عتبة 4 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام”، وفي حزيران الماضي، “حققت صادرات القطاع نمواً بنسبة 30.7 بالمئة، حيث بلغت قيمتها 801 مليون دولار”.

بدوره، ذكر نائب رئيس الاتحاد علي جان ضوران في حديثه للأناضول، أن الإقبال على منتجات القطاع زاد تزامنا مع الطفرة التي حققتها صادرات تركيا في الفترة الأخيرة.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 7 ساعات
0 25 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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