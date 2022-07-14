البنك المركزي في نيوزيلندا رفع الفائدة إلى 2.5%

رفع البنك المركزي في نيوزيلندا الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 2.5%، وحذر من ضعف الرؤية الاقتصادية، في ظل استمرار الاتجاه العالمي لتشديد السياسة النقدية سريعًا.

ولفت الاحتياطي النيوزيلندي في بيان، إلى أنه “قررت اللجنة أن التوقعات الاقتصادية العالمية استمرت في الضعف على نطاق واسع كما كان متوقعًا، تعكس التوقعات الأضعف تشديد الأوضاع المالية، واضطرابات الإمدادات العالمية المستمرة، وتصاعد التوترات الجيوسياسية”.

واستشهد البنك بالضغوط التضخمية العالمية الناجمة عن اختناقات سلسلة التوريد المرتبطة بالوباء – وخاصة من الصين – وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء الناتج عن الحرب الروسية في أوكرانيا.