اقتصاد

أوروغواي والصين تبدأن مفاوضات رسمية بخصوص اتفاقية تجارة حرة￼

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 9 ساعات
0 29 دقيقة واحدة

قال لويس لاكالي بو رئيس أوروغواي الأربعاء 13 يوليو تموز، خلال مؤتمر صحفي إن أوروغواي والصين قررتا بدء مفاوضات رسمية بشأن اتفاقية تجارة حرة.

وقال لاكالي بو من مونتيفيديو، عاصمة أوروغواي، إن فرقا من البلدين ستجتمع في الأيام المقبلة لبدء المحادثات، مضيفاً أن هدف البلاد هو بيع وتجارة السلع والمواد الخام والتكنولوجيا.

وطالما سعى لاكالي بو لإبرام اتفاقية مع الصين لتعزيز صادرات المنتجات الرئيسية مثل لحوم الأبقار.

وقال في العام الماضي إن أوروغواي ستتفاوض بشأن اتفاقية تجارة مع الصين بمفردها، مما أدى إلى توتر مع أعضاء ميركوسور الأرجنتين والبرازيل وباراجواي.

وميركوسور هي كتلة تجارية في أمريكا الجنوبية تتكون من الأرجنتين والبرازيل وباراغواي وأوروغواي وتهدف لخلق فرص عمل واستثمار.

وإذا تم التوصل إلى اتفاق مع بكين، فإن أوروغواي ستنضم إلى الجارتين شيلي وبيرو في توقيع اتفاقيات تجارة حرة ثنائية مع الصين.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 9 ساعات
0 29 دقيقة واحدة
صورة Maya Nader

Maya Nader

مقالات ذات صلة

صادرات تاركيا للأثاث حققت 4.1 مليارات دولار في 6 شهور

منذ 7 ساعات

البنك المركزي العراقي: لا خطة مستقبلية لتغيير سعر الصرف￼

منذ يوم واحد

البرازيل تعاند الغرب بشراء “أكبر كمية” من الديزل الروسي

منذ يوم واحد

شحنات قمح من روسيا وأوكرانيا في طريقها لتخفيف أزمة لبنان

منذ يوم واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى