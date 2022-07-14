كرواتيا تنضم لمنطقة اليورو.. كيف ستستفيد اقتصادياً؟￼

تلقت كرواتيا، وهي أحدث أعضاء الاتحاد الأوروبي، الضوء الأخضر للانضمام لمنطقة اليورو واعتماد عملة اليورو الموحدة، ابتداءا من مطلع العام المقبل، بعد أن لبت شروط الاتحاد المتعلقة بالضخم واستقرار قيمة العملة وخفض تكاليف الاقتراض.

والثلاثاء 12 يوليو تموز، وافق وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي المجتمعين في بروكسل على هذه الخطوة، لتكون الدولة العشرين التي تنضم للمنطقة الموحدة. وكانت ليتوانيا آخر المنضمين في العام 2015.

وتم إنشاء منطقة اليورو عام 1999 بمشاركة 11 دولة تضم ألمانيا وفرنسا، وشهد اليورو سبع عمليات توسعة سابقة بدءا باليونان عام 2001.

كيف ستستفيد كرواتيا من هذه الخطوة؟

تعتمد كرواتيا التي يبلغ تعداد سكانها نحو أربعة ملايين نسمة، بشكل كبير على السياحة، إذ يشكل نحو خمس ناتجها الداخلي الخام، ومن شأن انضمامها للمنطقة الموحدة أن يفتح لها المجال أمام هذه السوق الكبيرة التي تضم نحو 450 مليون مستهلك، حيث أن توحيد العملة يعني بالضرورة أن السياح الوافدين لن يضطروا إلى تحويل اليورو إلى العملة المحلية الكونا، وهو عامل ذو أهمية بالنسبة للسائح الأوروبي.

ويرى البنك المركزي الكرواتي أن هذه الخطوة ستساهم في تحسين جاذبية البلاد لدى المستثمرين الأجانب، إذ سينعكس تبنيها لعملة اليورو على تصنيفها لدى المؤسسات الائتمانية وعلى نسبة الفوائد على ديونها التي تبلغ نحو 50 مليار دولار، أكثر من 60% منها مقومة بعملة اليورو.

وعلى المستوى المؤسساتي، فإن الانضمام لمنطقة اليورو سيمنح كرواتيا القدرة على الوصول إلى التسهيلات التي يوفرها البنك المركزي الأوروبي، ما سيشكل شبكة أمان بالنسبة لهذا البلد الصغير في أوقات الأزمات المالية.