اقتصاد

البنك المركزي في سريلانكا رفع الفائدة 1% مع ارتفاع التضخم

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 7 ساعات
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رفع البنك المركزي في ​سريلانكا​ تكاليف الاقتراض سعيًا لتهدئة الأسعار المرتفعة، في الوقت الذي تواجه فيه البلاد أزمة اقتصادية حادة.

وقرر البنك معدل الفائدة على الإقراض بمقدار 100 نقطة أساس إلى 15.5%، وذكر البنك، في بيان، أن “مجلس الإدارة كان يرى أن المزيد من التشديد في ​السياسة النقدية​ سيكون ضروريا”.

وقبل هذا القرار، اليوم، رفع البنك المركزي الفائدة بمقدار 850 نقطة أساس منذ بداية العام، حتى مع انكماش الاقتصاد في الربع الأول.

وأضاف البنك أنه “من المتوقع تضرر ​النشاط الاقتصادي​ المحلي بشدة خلال الربع الثاني من عام 2022 بسبب استمرار الاضطرابات في جانب الإمدادات، وهو ما يرجع في المقام الأول لنقص الطاقة”

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 7 ساعات
0 29 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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