البنك المركزي في سريلانكا رفع الفائدة 1% مع ارتفاع التضخم

رفع البنك المركزي في ​سريلانكا​ تكاليف الاقتراض سعيًا لتهدئة الأسعار المرتفعة، في الوقت الذي تواجه فيه البلاد أزمة اقتصادية حادة.

وقرر البنك معدل الفائدة على الإقراض بمقدار 100 نقطة أساس إلى 15.5%، وذكر البنك، في بيان، أن “مجلس الإدارة كان يرى أن المزيد من التشديد في ​السياسة النقدية​ سيكون ضروريا”.

وقبل هذا القرار، اليوم، رفع البنك المركزي الفائدة بمقدار 850 نقطة أساس منذ بداية العام، حتى مع انكماش الاقتصاد في الربع الأول.

وأضاف البنك أنه “من المتوقع تضرر ​النشاط الاقتصادي​ المحلي بشدة خلال الربع الثاني من عام 2022 بسبب استمرار الاضطرابات في جانب الإمدادات، وهو ما يرجع في المقام الأول لنقص الطاقة”