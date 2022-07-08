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ارتفاع الجنيه الإسترليني بعد استقالة جونسون من منصبه

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعة واحدة
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ارتفع الجنيه الإسترليني خلال تعاملات الخميس، بعدما أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، استقالته من منصبه، مما خفف من الشعور بالفوضى السياسية ودعم تعافي الأسواق المالية في المملكة المتحدة.

وذلك بعدما تعرض جونسون لضغوط متزايدة منذ الثلاثاء، عندما استقال كل من وزير الصحة ووزير المالية من مناصبهما، ثم توالت استقالات المسؤولين من الحكومة البريطانية وتجاوزت 50 استقالة صباح الخميس، وسط انتقادات لرئيس الوزراء تتعلق بخيانة الثقة وتضليل الشعب.

في غضون ذلك، أظهرت البيانات الاقتصادية الصادرة اليوم ارتفاع مؤشر”هاليفاكس” لأسعار المنازل في بريطانيا بنسبة 1.8% على أساس شهري خلال حزيران، مسجلًا أكبر ارتفاع شهري منذ أوائل عام 2007، مما يعزز مخاوف ارتفاع تكاليف المعيشة مع تسارع التضخم في البلاد.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العملة البريطانية بنسبة 0.44% إلى 1.1971 دولار أمام نظيرتها الأميركية، بعدما انخفضت بحوالي 11% هذا العام بضغط من تراجع شهية المخاطرة عالميًا، كما صعدت مقابل اليورو 0.37% إلى 85.02 بنس.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعة واحدة
0 19 دقيقة واحدة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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