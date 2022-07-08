رسوم إغلاق على الصلب المسطح في تركيا

أعلنت سلطات تركيا عن فرض رسوم لمكافحة الإغراق على واردات الصلب المسطحة بعد تراجع أسعار الواردات، مشيرة إلى أن الشحنات من الشركات الأوروبية والكورية الجنوبية، تضر بالمنتجين المحليين​.​

وبحسب ما نقلت وكالة “بلومبرغ”، ستتراوح الرسوم على الواردات من 7% إلى 12.8% من سعر الشراء، وفقًا لمرسوم وزارة التجارة المنشور في الجريدة الرسمية للبلاد.

واستشهد المرسوم بشركات صناعة الصلب بما في ذلك، “أرسوميتال” (ArcelorMittal)، و”تاتا ستيل” (Tata Steel)، و”ليبيرتي” (Liberty)، “تيسينكروب” (Thyssenkrupp)، و”بوسكو” (Posco)، و”هيونداي ستيل” (Hyundai Steel).