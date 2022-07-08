تراجع أرباح مجموعة QNB القطرية بـ 2.3% في الربع الثاني 2022 على أساس سنوي￼

تراجعت أرباح مجموعة بنك قطر الوطني QNB في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 2.3% على اساس سنوي الى نحو 3.38 مليار ريال، بضغط من تجنيب مخصصات بقيمة 3.9 مليار ريال كإجراء وقائي لحماية المجموعة من أي خسائر قروض محتملة وفق بيان للبنك.

هذا وارتفعت الأرباح الصافية لأكبر البنوك في قطر خلال النصف الاول من العام الحالي بنسبة 4% إلى نحو 7 مليار ريال بدعم من زيادة الدخل التشغيلي بنسبة 20% إلى 16.3 مليار ريال، ونمو محفظة القروض والسلف بنسبة 3% إلى 766 مليار ريال، في حين سجلت الودائع نمواً بنسبة 4% وصولاً إلى 795 مليار ريال.