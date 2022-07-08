مصر تحقق فائضاً أولياً بنحو 98.5 مليار جنيه للعام المالي 2021-2022￼

قالت وزارة المالية المصرية إن الجمهورية حققت فائضاً أولياً بقيمة نحو 98.5 مليار جنيه للعام المالي 2021-2022 والمنتهي في 30 يونيو حزيران.

وأضاف البيان أن عجز الموازنة الكلي في مصر وفقاً للبيانات الأولية لعام 2021/2022 بلغ 6.1% من الناتج الإجمالي المحلي.

يذكر أن الفائض الأولي هو الفرق بين إيرادات الموازنة العامة للدولة ومصروفاتها بعد استبعاد فوائد الدين، وتكمن أهمية تحقيق فائض أولي لاستخدامه في خفض الدين لتحقيق استدامة الدين على الأمد الطويل.