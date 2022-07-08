أساسي

برنت يتماسك فوق 100 دولار بفعل استمرار مخاوف الإمدادات والركود￼

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعتين
0 23 دقيقة واحدة

صعدت أسعار النفط الخميس 7 يوليو تموز بعد خسائر كبيرة في الجلستين السابقتين مع عودة تركيز المستثمرين على قلة الإمدادات مع استمرار مخاوف الركود العالمي.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 61 سنتاً، أي 0.6% إلى 101.30 دولار للبرميل بحلول الساعة 11:21 بتوقيت غرينتش، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 65 سنتاً، أي 0.7%، إلى 99.18 دولار للبرميل.

وكانت المعاملات متقلبة بعد هبوط الأسعار في وقت ما من الجلسة بحوالي دولارين، ثم عاودت الزيارة وصعدت بنحو دولار واحد.

وفي مؤشر على أن إمدادات النفط ربما تظل شحيحة، شددت واشنطن العقوبات المفروضة على إيران العضو في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) أمس الأربعاء لتضغط على طهران من أجل إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وتراجعت أسعار النفط في الأسابيع الماضية، مما يلقي الضوء على المخاوف من تباطؤ اقتصادي حاد وتراجع الطلب على السلع الأولية.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعتين
0 23 دقيقة واحدة
صورة Maya Nader

Maya Nader

مقالات ذات صلة

ارتفاع مفاجئ لمخزونات النفط الأميركية 8.2 مليون برميل في أسبوع

منذ 17 دقيقة

ارتفاع الجنيه الإسترليني بعد استقالة جونسون من منصبه

منذ ساعة واحدة

فرنسا تخطط لتأميم شركة الكهرباء الوطنية بنسبة 100 بالمئة

منذ 21 ساعة

غلاء الأسعار يدفع 71 مليون شخص تحت خط الفقر في 3 أشهر

منذ 22 ساعة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى