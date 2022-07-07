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غورغيفا: توقعات الاقتصاد العالمي قاتمة ولا أستبعد حدوث ركود

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 4 ساعات
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قالت كريستالينا غورغيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، إن توقعات الاقتصاد العالمي “ساءت كثيرا” منذ أبريل وإنها لا يمكنها استبعاد إمكانية حدوث ركود عالمي في العام المقبل في ظل المخاطر الضخمة القائمة.

وأضافت أن صندوق النقد سيخفض خلال الأسابيع المقبلة توقعاته لنمو نسبته 3.6 بالمئة في الاقتصاد العالمي لثالث مرة هذا العام، مضيفة أن الاقتصاديين في الصندوق ما زالوا يعدون النسب الجديدة النهائية، وذلك بحسب تصريحاتها لوكالة رويترز أمس الأربعاء.

ومن المتوقع أن ينشر صندوق النقد الدولي توقعاته المحدثة لعامي 2022 و2023 في أواخر يوليو بعد أن قلص توقعه بنسبة تقترب من واحد في المئة في أبريل.

وكان الاقتصاد العالمي قد حقق نموا في 2021 معدله 6.1 بالمئة

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 4 ساعات
0 28 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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