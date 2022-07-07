مال وإستثمار

4 مليارات دولار خرجت من الأسواق الناشئة في يونيو

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 56 دقيقة
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استمرت تخارجات الاستثمارات الأجنبية بالأسواق الناشئة في يونيو للشهر الرابع على التوالي في أطول سلسلة خسائر في سبع سنوات، في وقت تثير فيه مخاوف الركود والتضخم انزعاج المستثمرين.

وبحسب بيانات معهد التمويل الدولي، فقد شهد شهر يونيو عمليات تخارج محافظ غير المقيمين بقيمة بلغت نحو 4 مليارات دولار، مقارنة بقيمة التخارج التي بلغت 5.1 مليار دولار في مايو على النقيض من تدفقات دخلت للأسواق الناشئة بقيمة بلغت 55.8 مليار دولار في يونيو 2021.

يتشابه سيناريو التخارج الحالي مع سلسلة من عمليات التخارج على مدى أربعة أشهر انتهت في أكتوبر. وبلغ صافي عمليات التخارج خلال الأشهر الأربعة الماضية 27.8 مليار دولار، بحسب معهد التمويل الدولي.
قال جوناثان فورتون الخبير الاقتصادي بمعهد التمويل الدولي في بيان “نعيش في خضم معدل فائدة عالمي وصدمة تضخم زائد.. ارتفعت عائدات السندات الحكومية طويلة الأجل بشكل حاد في الاقتصادات المتقدمة، مما أدى إلى صعوبة الأوضاع المالية، والضغط على النمو، وزيادة المخاوف من المخاطرة. هذه الآلية تؤثر بالسلب على التدفقات إلى الأسواق الناشئة”.

كانت عمليات التخارج في شهر يونيو التي بلغت قيمتها 19.6 مليار دولار من محافظ الأسهم في الأسواق الناشئة باستثناء الصين هو الأكبر في أي شهر منذ مارس 2020، عندما أُصيبت الأسواق بالذعر مع بدء فرض إجراءات العزل العام بسبب جائحة كوفيد-19.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 56 دقيقة
0 16 دقيقة واحدة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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