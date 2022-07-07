مؤشر مديري المشتريات القطري يستقر في يونيو عند 67.5 نقطة بدعم من الإنتاج والطلبات الجديدة￼

سجل مؤشر مديري المشتريات القطري PMI في شهر يونيو حزيران الماضي 67.5 نقطة، وذلك دون تغيير عن قراءة الشهر الذي سبقه، ليستقر عند أعلى مستوى له منذ بدء الدراسة في أبريل 2017.

وتشير قراءة المؤشر للشهر الماضي إلى التحسن الكبير في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة للشهر الثاني على التوالي.

ودعم صعود المؤشر إلى مستوياته القياسية الشهر الماضي ارتفاع معدل نمو مؤشر الإنتاج، وارتفاع مؤشرات الطلبات الجديدة وعروض الشراء وتراكم الأعمال غير المنجزة بمعدلات قياسية تقريباً، مع استمرار ارتفاع مستوى الطلب في دعم خلق فرص العمل ودفع الشركات القطرية إلى زيادة مخزوناتها الاحتياطية.

وارتفع إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج بوتيرة معتدلة في يونيو الماضي، بينما ارتفع معدل تضخم أسعار البيع إلى أعلى مستوى في ستة أشهر في ظل زيادة الطلب.