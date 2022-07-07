اقتصاد

الأسهم الأوروبية بدأت التعاملات على صعود بأكثر من 1%

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 4 ساعات
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بدأت الأسهم الأوروبية تعاملات الأربعاء على صعود بأكثر من 1%، لتتعافى من خسائرها المسجلة أمس المدفوعة بمخاوف ركود الاقتصاد، مع تراجع اليورو إلى أدنى مستوياته في عقدين. وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الألماني الصادرة اليوم ارتفاع طلبيات المصانع بنسبة 0.1% على أساس شهري خلال أيار، مقارنة بتوقعات تراجعها 0.5%، مدفوعة بالطلبيات الرئيسية، التي باستثنائها تراجعت الطلبيات بنسبة 0.9%.

ويترقب المستثمرون صدور تقرير التوقعات الاقتصادية عن الاتحاد الأوروبي لاحقًا اليوم، والذي يتضمن التقديرات الاقتصادية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على مدى العامين المقبلين، كما يُنتظر صدور قراءة مؤشر مبيعات التجزئة في منطقة اليورو. هذا وصوت أعضاء البرلمان الأوروبي لصالح إدخال اليورو كعملة قانونية في كرواتيا اعتبارًا من الأول من كانون الثاني 2023، وأوضح البرلمان في بيان صحفي أن كرواتيا استوفت جميع معايير الانضمام إلى نظام منطقة اليورو، الذي يضم البنك المركزي الأوروبي والبنوك المركزية للدول الأعضاء في المنطقة، وبالتالي سيصبح محافظ المركزي الكرواتي ضمن مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي.

وفي بداية الجلسة، ارتفع مؤشر “ستوكس يوروب 600” بنسبة 1.39% عند 406 نقاطـ، في تمام الساعة 10:06 صباحًا بتوقيت بيروت، كما صعد مؤشر “فوتسي” البريطاني بنسبة 1.42% إلى 7125 نقطة. كذلك زاد مؤشر “داكس” الألماني 1.62% عند 12602 نقطة، وارتفع مؤشر “كاك” الفرنسي 1.69% عند 5895 نقطة.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 4 ساعات
0 25 دقيقة واحدة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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