تراجع مبيعات السيارات الجديدة بالمملكة المتحدة بأكثر من 24% خلال حزيران

انخفضت مبيعات السيارات الجديدة بالمملكة المتحدة بحوالي الربع خلال حزيران، في ظل تأثير نقص الرقائق العالمي- الذي تفاقم بسبب عمليات الإغلاق المرتبطة بالوباء في الصين- على قدرة الشركات المصنعة على مواكبة الطلب. وأعلنت رابطة تجار ومصنعي السيارت “إس إم إم تي” تراجع مبيعات السيارات الجديدة 24.3% خلال حزيران على أساس سنوي إلى 140.958 ألف سيارة.

واستمرت مبيعات السيارات الكهربائية في النمو، إذ ارتفعت بنسبة 14.6% إلى 22.737 ألف وحدة في حزيران، مما رفع حصتها في السوق إلى 16.1% من 10.7% في نفس الشهر من العام الماضي. وخلال العام الحالي حتى الآن، تم تسجيل 802.079 ألف سيارة جديدة بانخفاض 12% تقريبًا مقارنة بنفس الفترة من 2021، مسجلة ثاني أضعف أداء في النصف الأول في حوالي 30 عامًا.