سياحة ونقل

تراجع مبيعات السيارات الجديدة بالمملكة المتحدة بأكثر من 24% خلال حزيران

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 4 ساعات
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انخفضت مبيعات السيارات الجديدة بالمملكة المتحدة بحوالي الربع خلال حزيران، في ظل تأثير نقص الرقائق العالمي- الذي تفاقم بسبب عمليات الإغلاق المرتبطة بالوباء في الصين- على قدرة الشركات المصنعة على مواكبة الطلب. وأعلنت رابطة تجار ومصنعي السيارت “إس إم إم تي” تراجع مبيعات السيارات الجديدة 24.3% خلال حزيران على أساس سنوي إلى 140.958 ألف سيارة.

واستمرت مبيعات السيارات الكهربائية في النمو، إذ ارتفعت بنسبة 14.6% إلى 22.737 ألف وحدة في حزيران، مما رفع حصتها في السوق إلى 16.1% من 10.7% في نفس الشهر من العام الماضي. وخلال العام الحالي حتى الآن، تم تسجيل 802.079 ألف سيارة جديدة بانخفاض 12% تقريبًا مقارنة بنفس الفترة من 2021، مسجلة ثاني أضعف أداء في النصف الأول في حوالي 30 عامًا.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 4 ساعات
0 25 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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