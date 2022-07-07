بيت التمويل الكويتي وافق على شراء البنك الأهلي المتحد البحريني مقابل حوالي 11.6 مليار دولار

وافق بيت التمويل الكويتي على شراء البنك الأهلي المتحد البحريني مقابل حوالي 11.6 مليار دولار، وهي صفقة قيد الإعداد لما يقرب من أربع سنوات، وواحدة من أكبر الصفقات في القطاع المصرفي هذا العام، وفق ما نقلت “بلومبرغ”.

وذكرت الوكالة، أنّ “الاندماج صفقة نادرة عبر الحدود في الشرق الأوسط، سيخلق سابع أكبر بنك في الخليج بأصول تبلغ 115 مليار دولار”.

وذكر المصرف البحريني أنه بموجب الشروط المعدلة، سيطرح بيت التمويل الكويتي سهمًا واحدًا مقابل 2.695 سهمًا في الأهلي المتحد. هذا يعني أن سعر العرض 1.04 دولار للسهم – علاوة 13٪ على إغلاق السهم يوم الأربعاء.

ووافق البنك المركزي الكويتي، الذي طلب في عام 2020 من بيت التمويل الكويتي على إعادة تقييم الصفقة مع انتشار الوباء، على الدمج في وقت سابق يوم الأربعاء.