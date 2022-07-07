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بلومبرغ: أكبر شركة لمرافق الطاقة في اليابان تتطلع إلى الاستحواذ على الأعمال النووية لشركة “توشيبا”

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 3 ساعات
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أفادت وكالة “بلومبرغ”، بأنه تدرس شركة “طوكيو إلكتريك باور” (Tokyo Electric Power)، كبرى شركات المرافق العامة اليابانية، الانضمام إلى شراكة بين صندوق الاستثمار المدعوم من الدولة “جابان إنفستمنت كورب” (Japan Investment Corp)، المعروف اختصاراً باسم “جيه آي سي” (JIC)، وبين شركة ملكية خاصة محلية في محاولة للاستحواذ على شركة “توشيبا”، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر​.​

ولفت الأشخاص المطلعون إلى أنّ أكبر شركة لمرافق الطاقة في اليابان، والمعروفة اختصاراً باسم “تيبكو” (Tepco)، تتطلع إلى الاستحواذ على الأعمال النووية لشركة “توشيبا” من خلال عرض استحواذ مشترك. وقد تواصلت الصناديق الأجنبية أيضاً مع “جيه آي سي” للانضمام إلى العرض، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 3 ساعات
0 21 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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