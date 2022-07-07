￼    ￼عون:  مسألة ترسيم الحدود ستنتهي قريبا والحل يرضي الجميع ولو لم تكن الامور ايجابية لاوقفنا التفاوض

اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان “الجولة التي قام بها وزير الطاقة والمياع وليد فياض الى كل من مصر والعراق، كانت ايجابية في النقاط التي بحثها حول استجرار الغاز والنفط لمد لبنان بمزيد من ساعات التغذية بالطاقة الكهربائية”.

وشدد في حديث الى محطة otv مساء أمس ، على ان “مسألة ترسيم الحدود البحرية الجنوبية ستنتهي قريباً، والحل سيكون لمصلحة لبنان ويرضي الجميع، واننا اصبحنا على مشارف التفاهم مع الاميركيين الذين يتولون الوساطة بين لبنان واسرائيل”.