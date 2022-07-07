سياسة

￼    ￼عون:  مسألة ترسيم الحدود ستنتهي قريبا والحل يرضي الجميع ولو لم تكن الامور ايجابية لاوقفنا التفاوض

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعتين
0 23 أقل من دقيقة

اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان “الجولة التي قام بها وزير الطاقة والمياع وليد فياض الى كل من مصر والعراق، كانت ايجابية في النقاط التي بحثها حول استجرار الغاز والنفط لمد لبنان بمزيد من ساعات التغذية بالطاقة الكهربائية”.
وشدد في حديث الى محطة otv مساء أمس ، على ان “مسألة ترسيم الحدود البحرية الجنوبية ستنتهي قريباً، والحل سيكون لمصلحة لبنان ويرضي الجميع، واننا اصبحنا على مشارف التفاهم مع الاميركيين الذين يتولون الوساطة بين لبنان واسرائيل”.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعتين
0 23 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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