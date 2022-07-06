سلطات النقد في سنغافورة تدرس فرض قيود وقائية على العملات المشفرة مع تعثر القطاع

أعلن محافظ البنك المركزي في ​سنغافورة​، ثارمان شانموغاراتنام، في ردّ مكتوب على سؤال من البرلمان، أنّ سلطة النّقد في البلاد “تدرس بعناية سنّ ضمانات وقائيّة إضافيّة لحماية المستهلكين، وقد يشمل ذلك وضع قيود على مشاركة المستثمرين الأفراد، وقواعد بشأن استخدام الرّافعة الماليّة، عند إجراء صفقات ​العملات المشفرة​”.

وشدّد البنك المركزي هذا العام على أنّ العملات المشفّرة لا تناسب المستثمرين الأفراد، مع قضاء موجة بيع سوقيّة على تريليوني دولار من قيمة القطاع، وإضرارها بقائمة متزايدة من المنخرطين فيه.

ويقع مقرّ شركة “تيرا فورم لابس” (Terraform Labs)، الّتي انهارت عملتها المستقرّة “تيرا دولار” في أيّار الماض، في سنغافورة، والأمر نفسه ينطبق على صندوق تحوط العملات المشفّرة “ثري أروز كابيتال” (Three Arrows Capital)، الّذي صدر له أمر بالتّصفية الشّهر الماضي، بعد إخفاقه في السّداد للدّائنين.