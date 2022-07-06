وزارة التخطيط العراقية: 16.5 نسبة البطالة في البلاد

أعلنت وزارة التخطيط العراقية، إحصائية القوى العاملة في البلاد، فيما أشارت إلى أن نسبة البطالة في العراق بلغت 16.5%. ولفت وزير التخطيط خالد بتال خلال مؤتمر صحفي في بغداد، إلى أنه “كان من بين المؤشرات المهمة التي أظهرها المسح أن السكان بعمر 15 سنة يشكلون نحو 64% من إجمالي السكان”.

وأضاف: “شكل الذكور منهم بحدود 50% والإناث 50% وهي نسبة متساوية تقريبا، وفئة الشباب بعمر 15- 24 سنة شكلت 21% وبعمر 25 سنة فأكثر شكلت 43% من إجمالي السكان، وبلغت نسبة البطالة 16.5%”. وأشار إلى أن “وجود الكثير من النتائج والمؤشرات ذات الأهمية التنموية الكبيرة التي تمخض عنها المسح”.

ودعا بتال، “الجهات المهتمة والمسؤولة داخل العراق من الوزارات القطاعية ومنظمات المجتمع المدني إلى استسقاء المعلومات الخاصة بالعمل من هذا المسح وعدم البناء على معلومات مغلوطة”.