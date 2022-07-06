أسعار الغاز في المملكة المتحدة تسجل أعلى مستوى خلال ثلاثة أشهر

سجلت أسعار الغاز في المملكة المتحدة، أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر، بعد إعلان شركة الطاقة النرويجية Equinor إغلاق ثلاثة حقول نفط وغاز، نتيجة إضراب العمال. ووصل سعر الغاز في بريطانيا إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 272.5 بنس، بزيادة 17.9%.

وأفادت الشركة بأن الحقول الموجودة على الجرف القاري للنرويج، والتي تنتج ما يعادل 89000 برميل من النفط يوميا، ستوقف الإنتاج. وقالت نقابة عمال النفط في النرويج “ليدرن” إن الإضراب سيمتد إلى ثلاثة مواقع أخرى، وسيؤثر على 333 ألف برميل نفط يوميا، بما في ذلك 264 ألف برميل من الغاز الطبيعي. وإذا تصاعد الإضراب، فقد يؤثر على أكثر من مليار برميل مكافئ يوميا أو ما يقرب من 60% من صادرات النرويج اعتبارا من يوم السبت.