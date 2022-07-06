التضخم في تايلاند يتسارع إلى أعلى مستوياته منذ 14 عامًا

تسارع ​التضخم​ في ​تايلاند​، خلال شهر حزيران الماضي، إلى أعلى مستوياته منذ 14 عامًا، مما عزز التوقعات باتجاه البنك المركزي في البلاد إلى رفع أسعار الفائدة في وقت قريب.

وأظهرت البيانات الرسمية الصادرة، ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 7.66% على أساس سنوي خلال حزيران، من 7.1% خلال مايو، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ حزيران 2008.

كذلك ارتفع ​مؤشر أسعار المستهلكين​ الأساسي – الذي يستثني ​أسعار الغذاء​ و​الطاقة​ – بنسبة 2.51% على أساس سنوي خلال حزيران الماضي، كما قفزت أسعار الطاقة 39.97%، وارتفعت تكاليف النقل والاتصالات بنسبة 14.75% بسبب ارتفاع أسعار ​الوقود​ وأجور النقل العام.

ويعزز ارتفاع التضخم التوقعات باتجاه بنك تايلاند لرفع الفائدة في وقت قريب بعد حفاظه عليها دون تغيير في أواخر الشهر الماضي، حيث من المقرر أن يكون هناك قراءة أخرى لمؤشر التضخم الشهر المقبل قبل اجتماع صانعي السياسة لمراجعة ​السياسة النقدية​ في العاشر من آب.