Shell تنضم إلى مشروع قطر لتوسعة حقل الشمال للغاز الطبيعي المسال￼

وقعت شركة قطر للطاقة الثلاثاء 5 يوليو تموز اتفاقية مع شركة Shell لتوسعة حقل الشمال الشرقي، وهو أكبر مشروع للغاز الطبيعي المسال في العالم، وذلك بعد أن أبرمت اتفاقيات مع ExxonMobil وShell وTotal وEni وConocoPhillips.

وقال سعد الكعبي الرئيس التنفيذي لقطر للطاقة في مؤتمر صحفي إن شل ستستحوذ على حصة نسبتها 6.25% في مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي.

وستملك كل من توتال إنرجيز وإكسون أيضا حصة تبلغ 6.25% .

ودخلت قطر في شراكة مع شركات عالمية في المرحلة الأولى والأكبر من التوسعة التي تبلغ قيمتها ما يقارب 30 مليار دولار، والتي ستعزز مكانة قطر باعتبارها أكبر مُصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم.

وتقدمت العديد من الشركات العالمية بعروض للمشاركة في أربعة خطوط إنتاج، أو منشآت تسييل وتنقية، تشكل مشروع حقل الشمال الشرقي.

وفي المجمل، تشمل خطة التوسعة ستة خطوط إنتاج من شأنها زيادة طاقة التسييل القطرية إلى 126 مليون طن سنوياً من 77 مليونا بحلول 2027.

وقال الكعبي اليوم الثلاثاء إن أي مشترين جدد يدخلون مشروع التوسعة يجب أن يدفعوا أسعاراً أعلى من أسعار السوق.

وأضاف أنه سيتم النظر في أمر المتقدمين للشراء فقط إذا كانوا يضيفون قيمة للمشروع لكنه أشار إلى أنه لم يجر اتخاذ قرار نهائي بعد.

ويدخل خطا الإنتاج الخامس والسادس ضمن المرحلة الثانية المسماة حقل الشمال الجنوبي.