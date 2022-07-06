غاز ونفط

Shell تنضم إلى مشروع قطر لتوسعة حقل الشمال للغاز الطبيعي المسال￼

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 15 ساعة
0 42 دقيقة واحدة
Logos are pictured on a sign outside a Royal Dutch Shell petrol station in Diss, eastern England, on March 22, 2022. - Energy company Shell is reportedly reconsidering its decision to pull out of the Cambo oilfield in the North Sea. (Photo by Ben Stansall / AFP)

وقعت شركة قطر للطاقة الثلاثاء 5 يوليو تموز اتفاقية مع شركة Shell لتوسعة حقل الشمال الشرقي، وهو أكبر مشروع للغاز الطبيعي المسال في العالم، وذلك بعد أن أبرمت اتفاقيات مع ExxonMobil وShell وTotal وEni وConocoPhillips.

وقال سعد الكعبي الرئيس التنفيذي لقطر للطاقة في مؤتمر صحفي إن شل ستستحوذ على حصة نسبتها 6.25% في مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي.

وستملك كل من توتال إنرجيز وإكسون أيضا حصة تبلغ 6.25% .

ودخلت قطر في شراكة مع شركات عالمية في المرحلة الأولى والأكبر من التوسعة التي تبلغ قيمتها ما يقارب 30 مليار دولار، والتي ستعزز مكانة قطر باعتبارها أكبر مُصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم.

وتقدمت العديد من الشركات العالمية بعروض للمشاركة في أربعة خطوط إنتاج، أو منشآت تسييل وتنقية، تشكل مشروع حقل الشمال الشرقي.

وفي المجمل، تشمل خطة التوسعة ستة خطوط إنتاج من شأنها زيادة طاقة التسييل القطرية إلى 126 مليون طن سنوياً من 77 مليونا بحلول 2027.

وقال الكعبي اليوم الثلاثاء إن أي مشترين جدد يدخلون مشروع التوسعة يجب أن يدفعوا أسعاراً أعلى من أسعار السوق.

وأضاف أنه سيتم النظر في أمر المتقدمين للشراء فقط إذا كانوا يضيفون قيمة للمشروع لكنه أشار إلى أنه لم يجر اتخاذ قرار نهائي بعد.

ويدخل خطا الإنتاج الخامس والسادس ضمن المرحلة الثانية المسماة حقل الشمال الجنوبي.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 15 ساعة
0 42 دقيقة واحدة
صورة Maya Nader

Maya Nader

مقالات ذات صلة

“سوناطراك” الجزائرية تعتزم التفاوض مع جميع عملائها لمراجعة أسعار الغاز

منذ يومين

سوناطراك: إيرادات الجزائر من النفط والغاز ترتفع 70% في أول 5 أشهر من 2022

منذ 3 أيام

لأول مرة منذ 23 عامًا شركة Gazprom الروسية تٌلغي توزيعات الأرباح￼

منذ 6 أيام

تونس تستخدم مخزونها الاستراتيجي من المواد البترولية لتلبية الطلب المحلي￼

منذ 7 أيام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى