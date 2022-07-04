اقتصاد

تركيا تعلن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 30% اعتباراً من 1 يوليو تموز￼

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 4 ساعات
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Turkish President and leader of the Justice and Development Party (AK Party) Recep Tayyip Erdogan delivers a speech during his partys parliamentary group meeting at the Turkish Grand National Assembly in Ankara on June 15, 2022. (Photo by Adem ALTAN / AFP)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة 1 يوليو تموز، أن تركيا قررت رفع الحد الأدنى للأجور في البلاد بنسبة 30% ، في محاولة لحماية الأسر من ارتفاع التضخم.

واعتباراً من 1 يوليو تموز، تم تحديد الحد الأدنى الجديد للأجور بـ 5500 ليرة تركية أي ما يعادل 330 دولار شهرياً.

وتأتي هذه الزيادة في أعقاب زيادة بنسبة 50% في يناير حيث تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 4250 ليرة تركية.

وارتفع معدل التضخم السنوي في تركيا الشهر الماضي مدفوعاً بارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة بوتيرة أقل من المتوقع، لكنه لا يزال مرتفعاً عند أعلى مستوى في 24 عاماً عند 73%.

وقالت الحكومة التركية إن التضخم سينخفض مع البرنامج الاقتصادي الجديد الذي يعطي الأولوية للمعدلات المنخفضة لتعزيز الإنتاج والصادرات.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 4 ساعات
0 27 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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