سلطات ألمانيا دعت “تسلا” لاستدعاء سياراتها في البلاد بسبب مشكلات فنية

دعت الجهة التنظيمية لقطاع السيارات في ألمانيا شركة “تسلا”، إلى إصدار استدعاء لطرازيها “واي” و”ثري”، بسبب مشكلة فنية في نظام طوارئ السيارات.

وذكرت الجهة، بحسب ما نقلت وكالة “بلومبرغ” عنها، أن أكثر من 59 ألفاً من سيارات “تسلا” ستتأثر في جميع أنحاء العالم. وحددت الوكالة الألمانية خللاً في نظام طوارئ السيارات، ما يتطلب الاتصال تلقائيا برقم 911 في الولايات المتحدة، أو خط الطوارئ ذي الصلة في البلدان الأخرى، في حالة وقوع حادث خطير.

وتم إخبار المالكين المتأثرين بالاتصال بالشركة المصنعة، أو التوجه إلى ورشة إصلاح معتمدة لتحديث البرنامج. وتمّ نشر الإشعار في 29 حزيران ونقلته قناة تلفزيون “روندفونك برلين براندنبورغ” الألمانية.