“سوناطراك” الجزائرية تعتزم التفاوض مع جميع عملائها لمراجعة أسعار الغاز

ذكر الرئيس التنفيذي لشركة سوناطراك الجزائرية للنفط والغاز، أنّ الشركة تعتزم التفاوض مع جميع عملائها لمراجعة أسعار الغاز التي ارتفعت بشدة في الشهور القليلة الماضية، موضحًا أنّ مراجعة الأسعار لا تستهدف شركة أو دولة بعينها​.​

ويُذكر، أنّ حكار توقع في وقت سابق، أن تحقق الشركة 50 مليار دولار إيرادات بنهاية عام 2022، صعودا من 35 مليارا في 2021، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية​. كما أشار إلى أنّ هذا الارتفاع سببه الزيادة الكبيرة في أسعار النفط الجزائري (مزيج صحارى بلند)، بنسبة 68 بالمائة نهاية أيار الماضي، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021.