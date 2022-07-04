غاز ونفط

“سوناطراك” الجزائرية تعتزم التفاوض مع جميع عملائها لمراجعة أسعار الغاز

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 5 ساعات
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ذكر الرئيس التنفيذي لشركة سوناطراك الجزائرية للنفط والغاز، أنّ الشركة تعتزم التفاوض مع جميع عملائها لمراجعة أسعار الغاز التي ارتفعت بشدة في الشهور القليلة الماضية، موضحًا أنّ مراجعة الأسعار لا تستهدف شركة أو دولة بعينها​.​

ويُذكر، أنّ حكار توقع في وقت سابق، أن تحقق الشركة 50 مليار دولار إيرادات بنهاية عام 2022، صعودا من 35 مليارا في 2021، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية​. كما أشار إلى أنّ هذا الارتفاع سببه الزيادة الكبيرة في أسعار النفط الجزائري (مزيج صحارى بلند)، بنسبة 68 بالمائة نهاية أيار الماضي، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 5 ساعات
0 25 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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