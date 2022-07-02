4 أسباب دفعت بتكوين لتسجيل أسوأ أداء ربعي لها منذ أكثر من عقد￼

شهدت بتكوين أسوأ أداء ربع سنوي لها منذ عام 2011 وأسوأ أداء شهري لها على الإطلاق.

فقدت أكبر عملة مشفرة في العالم حوالي 58% من قيمتها في الربع الثاني من عام 2022، وقد تم القضاء على حوالي 1.2 تريليون دولار من سوق العملات المشفرة بالكامل.

وسط هذه التراجعات، أعلنت شركات العملات المشفرة عن تسريح العمال وتتجه الصناعة نحو التوحيد من خلال عمليات الدخول في عمليات استحواذ.

فيما يلي 4 نقاط رئيسية تسببت في مُعاناة صناعة العملات المشفرة في الربع الثاني من العام الجاري.

ضغوطات العوامل الاقتصادية الكلية

خلال الربع الثاني، قام الفدرالي الأميركي برفع أسعار الفائدة مرتين لمكافحة التضخم المتفشي، مما أثار مخاوف من حدوث ركود في الولايات المتحدة ودول أخرى.

كما تراجعت أسعار الأسهم، ولا سيما أسهم التكنولوجيا، حيث انخفض مؤشر ناسداك المركب الثقيل بنسبة 22.4% في الربع الثاني، ليسجل أسوأ أداء فصلي منذ عام 2008.

ارتبطت عملة بتكوين ارتباطًا وثيقًا بحركة أسعار مؤشرات الأسهم الأميركية، وأثرت عمليات بيع الأسهم على بتكوين وسوق العملات المشفرة في ظل تخلص المستثمرون من الأصول الخطرة.

انهيار TerraUSD

كان المحرك الأبرز لصناعة العملات المشفرة في الربع الثاني هي انهيار عملة terraUSD الخوارزمية المستقرة ورمز Luna، مما أدى إلى صدمة للصناعة.

العملة المستقرة هي نوع من العملات المشفرة عادة ما تكون مرتبطة بالدولار الأميركي، لكن فشل هذا النظام، وفقدت TerraUSD ربط عملتها بالدولار وتسبب في زوال العملة الرمزية المرتبطة بها والتي أصبحت عديمة القيمة.

مقرض العملة المشفرة Lender Celsius يوقف عمليات السحب مؤقتًا

أوقف مُقرض العملة المشفرة Celsius عمليات السحب للعملاء في يونيو حزيران.

وكانت الشركة قد عرضت على المستخدمين عوائد تزيد عن 18% إذا قاموا بإيداع أموالهم في سوق العملات المشفرة، ثم تقوم الشركة بإقراض تلك الأموال للمتداولين في سوق العملات المشفرة الذين كانوا على استعداد لدفع سعر فائدة مرتفع لاقتراض المال.

لكن هبوط الأسعار وضع هذا النموذج على المحك، وأشارت Celsius إلى “ظروف السوق القاسية” كسبب لإيقاف عمليات السحب مؤقتًا.

تصفية صندوق Three Arrows Capital

يُعد Three Arrows Capital من أبرز صناديق التحوط التي تركز على استثمارات العملات المشفرة، والتي يبلغ عمرها عشر سنوات، والمعروفة أيضًا باسم 3AC ، والتي أشتهرت باستخدامها للهامش في سوق العملات المشفرة.

تعرضت 3 AC إلى عملة terraUSD التي أنهارت والرمز الشقيق لونا.

ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز الشهر الماضي أن مقرضي العملات الرقمية BlockFi و Genesis ومقرهما الولايات المتحدة قاموا بتصفية بعض مراكزهم داخل الشركة، واقترضت AC 3 من BlockFi لكنها لم تكن قادرة على تلبية طلب الهامش.

نداء الهامش هو حالة يتعين على المستثمر فيها تخصيص المزيد من الأموال لتجنب الخسائر في صفقة تتم بأموال مقترضة.

ثم تخلفت AC 3 عن سداد قرض قيمته أكثر من 660 مليون دولار من Voyager Digital.

نتيجة لذلك، تعرضت شركة Three Arrows Capital للتصفية، وفقًا لما قاله شخص مطلع على الأمر لشبكة CNBC هذا الأسبوع.