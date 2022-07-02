بورصة نيويورك تتطلع لجذب شركات التكنولوجيا بمنطقة الشرق الأوسط

أفادت وكالة “بولمبرغ”، بأنّ “بورصة نيويورك تحاول جذب شركات التكنولوجيافي الشرق الأوسط، لإدراجها في الولايات المتحدة الأميركية، واعدة بالوصول إلى قاعدة مستثمرين أوسع وأسواق رأس مال أعمق، حتى وسط التقلبات المتزايدة التي عطّلت عمليات الإدراج في جميع أنحاء العالم”.

وذكر رئيس أسواق رأس المال الدولية في بورصة نيويورك ألكسندر إبراهيم، “تحدثنا إلى بعض الشركات في منطقة الشرق الأوسط”، مشيرًا إلى انه “يمكنهم القدوم إلى هنا دون زيادة رأس المال أو إجراء طرح عام أولي في أسواق رأس المال”. و”هناك العديد من شركات “يونيكورن” (Unicorn) في الشرق الأوسط بالفعل”.

وتشمل الشركات التقنية الإقليمية الناشئة “كيتوبي” (Kitopi) للمطابخ السحابية المدعومة من “سوفت بنك” (SoftBank) وهي شركة “يونيكورن”، بالإضافة إلى شركة التجارة الإلكترونية “نون”، وسوق السيارات المستعملة (SellAnyCar.com) ومتجر منتجات الأطفال عبر الإنترنت (Mumzworld).