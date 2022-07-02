حكومة الهند زادت الضرائب على الذهب والنفط بسبب تراجع الروبية

أفادت وكالة “بلومبرغ”، بأنّ “الهند قيّدت صادراتها من النفط ووارداتها من الذهب، في محاولة شاملة للحدّ من العجز المتزايد، بسبب تراجع الروبية الهندية التي وصلت إلى مستويات قياسية. وجاء ذلك على خلفية هروب المستثمرين الذين عانوا من موجات البيع العنيفة التي ضربت الأسواق الناشئة على مدار الأشهر الستة الماضية”.

ورفعت الحكومة الهندية، ضرائب استيراد الذهب، بينما فرضت المزيد من الرسوم على صادرات البنزين والديزل، في الوقت الذي تسعى فيه للسيطرة على تزايد فجوة الحساب الجاري. وسط هذه الإجراءات، هبطت أسهم مجموعة “ريلاينس إندستريز” وغيرها من الشركات المصدّرة للنفط، ما أدّى إلى انخفاض المؤشر القياسي بنسبة تصل إلى 1.7%. لتهبط بالتالي الروبية الهندية من جديد.