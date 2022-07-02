أساسي

الروبل الروسي يتراجع أمام الدولار واليورو بعد موجة ارتفاع قوية

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ يوم واحد
0 47 أقل من دقيقة

تراجعت العملة الروسية أمام العملتين الأميركية والأوروبية، بعد ارتفاع سجلته هذا الأسبوع إذ بلغت أعلى مستوى في 7 سنوات أمام الدولار.

وبحلول الساعة 16:14 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر صرف الدولار بواقع 3.59 روبل (الروبل= 100 كوبيك) إلى 55.17 روبل، فيما صعد سعر صرف اليورو بواقع 3.35 روبل إلى 57.21 روبل.

وتشهد العملة الروسية ارتفاعا في الآونة الأخيرة، وقبل يومين ارتفع الروبل الروسي وسجل أعلى مستوى منذ أيار 2015، وبلغ سعر صرف الروبل 51 روبلا.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ يوم واحد
0 47 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

مقالات ذات صلة

البنك الدولي: فيروس كورونا أدى لارتفاع الاستخدام العالمي للمدفوعات الرقمية

منذ 20 ساعة

4 أسباب دفعت بتكوين لتسجيل أسوأ أداء ربعي لها منذ أكثر من عقد￼

منذ 21 ساعة

الأسهم الأوروبية تغلق أولى على تباين لكنها تسجل خسائر أسبوعية

منذ 23 ساعة

Fitch: الحرب بين أوكرانيا وروسيا تؤجج مشكلات تضر بظروف الائتمان السيادي.￼

منذ يومين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى