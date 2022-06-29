صناعةمال وإستثمار

“فورد” حثت بريطانيا للإبقاء على اتفاقية تجارية مع الاتحاد الأوروبي

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 9 ساعات
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حثت شركة “فورد موتور” (Ford Motor)، المملكة المتحدة البريطانية للحفاظ على اتفاقيتها التجارية مع الاتحاد الأوروبي، محذّرة من أنَّ أي إجراء قيد الدراسة لإلغاء الصفقة قد يهدد المزيد من الاستثمارات في البلاد، وفق ما نقلت وكالة “بلومبرغ”.

ولفت ممثل “فورد” في بريطانيا تيم سلاتر، على هامش مؤتمر صناعي في لندن، إلى أنه “يستثمر المستثمرون بحسن نية، وعلى أساس أنَّ المملكة المتحدة مكان موثوق للاستثمار، جزء من ذلك هو أن تكون لديك علاقة تجارية آمنة مع أكبر شريك تجاري لها”.

وأعلنت شركة “فورد” العام الماضي عن خطط لاستثمار 230 مليون جنيه إسترليني (282 مليون دولار)، في إعادة تجهيز محطة نقل في هالوود بالقرب من ليفربول لتصنيع مكوّنات السيارات الكهربائية، حيث ذكر سلاتر أن هذا الاستثمار، يعتمد على علاقة تجارية مستقرة مع الاتحاد الأوروبي.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 9 ساعات
0 34 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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