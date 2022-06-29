سلطات المجر ترفع الفائدة 185 نقطة أساس بعد هبوط قياسي للعملة

رفع البنك المركزي في المجر معدل الفائدة بمقدار 185 نقطة، في مسعى لوقف الهبوط القياسي للعملة المحلية وتسارع التضخم. وقرر المركزي المجري بعد اجتماع السياسة النقدية، رفع معدل الفائدة الأساسي إلى 7.75%، ما جاء أعلى كثيرًا من توقعات المحللين التي كانت تشير لزيادة الفائدة إلى 6.4%.

وكانت عملة الفورنت المجرية قد تراجعت هذا الأسبوع لأدنى مستوى على الإطلاق مقابل اليورو عند 404.5 فورنت، لكنها ارتفعت بعد قرار رفع الفائدة إلى 397.9 في الساعة 5:43 مساءً بتوقيت بيروت. وفي أخر اثني عشر شهرًا، رفع البنك المركزي في المجر معدل الفائدة بمقدار 715 نقطة أساس، مع القلق حيال تسارع التضخم وضعف العملة المحلية.