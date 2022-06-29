الطاقة الإكوادورية: إنتاج النفط سيتوقف خلال 48 ساعة بالإكوادور إذا استمرت الاحتجاجات

أعلنت وزارة ​الطاقة​ ​الإكوادور​ية، أن إنتاج ​النفط​ في الإكوادور بلغ “مستوى حرجا” وسيتوقف في غضون 48 ساعة إذا استمرت الاحتجاجات والحصار في البلاد.

وأشارت الوزارة، في بيان، الى أنه “في حال استمر هذا الوضع سيتوقف إنتاج البلاد من النفط في أقل من 48 ساعة. فقد أدى التخريب والاستيلاء على الآبار وإغلاق الطرق إلى منع نقل الإمدادات و​الديزل​ اللازم لمواصلة العمليات”.

وقد بات “​إنتاج النفط​ عند مستوى حرج” بعد قرابة أسبوعين من احتجاجات السكان الأصليين ضد غلاء المعيشة مع نصب حواجز وإغلاق طرق في 19 من أصل 24 مقاطعة في البلاد وفقا للوزارة.

ولفت الوزارة، الى أن “اليوم تظهر الأرقام انخفاضا بأكثر من 50%” في الإنتاج الذي كان حتى 12 حزيران/يونيو حوالى 520 ألف برميل يوميا”.

وتمتلك الإكوادور موارد هيدروكربونية كبيرة ويُعتبر النفط المُنتج الرئيسي الذي تصدّره البلاد.