التقرير الاحصائي السنوي لأوبك: تراجع إنتاج المنظمة من النفط الخام 26.3 مليون برميل يومياً خلال 2021 من 28.8 مليون￼

أظهر التقرير الاحصائي السنوي لمنظمة أوبك لعام 2022 والذي يتضمن معلومات عن قطاع النفط حول العالم حتى نهاية 2021 أن الطلب على النفط من دول أوبك ارتفع بشكل ملحوظ إلى 8.2 مليون برميل يومياً خلال العام من 7.8 مليون برميل يومياً في 2020.

وتراجع إنتاج أوبك من النفط الخام 26.3 مليون برميل يومياً خلال 2021 من 28.8 مليون برميل يومياً في 2020.

هذا وأشار التقرير أيضاً إلى وصول صادرات دول أوبك من النفط الخام تراجع إلى 19.65 مليون برميل يومياً في 2021 من 19.7 مليون برميل يومياً في العام 2020.

وبالانتقال إلى الغاز الطبيعي، فقد ارتفعت صادرات دول أوبك إلى 137.2 مليون متر مكعب خلال العام 2021 من 110 ملايينم متر مكعب في 2020.

وبالحديث عن السعودية، فقد تراجعت صادرات النفط الخام إلى 6.2 مليون برميل يومياً في 2021 من 6.65 مليون برميل في 2020، بينما ارتفع الطلب على النفط بشكل طفيف عند مستويات 2.9 مليون برميل يومياً.

هذا وتراجع إنتاج السعودية من النفط الخام خلال العام 2021 ليصل إلى 9.1 مليون برميل يومياً من مستويات 9.2 مليون برميل يومياً خلال 2020.