فائض الميزان التجاري السلعي لقطر يقفز بـ 120% في مايو أيار على أساس سنوي￼



قفز فائص الميزان التجاري السلعي لقطر في شهر مايو ايار الماضي بنسبة 120% على أساس سنوي إلى 36.6 مليار ريال.

وبحسب بيانات جهاز التخطيط والإحصاء القطري للشهر الماضي فقد ارتفعت قيمة الصادرات القطرية إلى الأسواق العالمية بنسبة 82% وصولاً إلى 45.3 مليار ريال، بينما سجلت الواردات السلعية إلى الدوحة نمواً بنسبة 5.5% مسجلة 8.8 مليار ريال قطري.

هذا وتصدرت الصين قائمة دول المصدر للصادرات القطرية بقيمة 7 مليارات ريال، وكذلك صدارة دول المنشأ من الوردات بقيمة 1.3 مليار ريال قطري.