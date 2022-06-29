اقتصاد

فائض الميزان التجاري السلعي لقطر يقفز بـ 120% في مايو أيار على أساس سنوي￼

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 12 ساعة
0 41 أقل من دقيقة


قفز فائص الميزان التجاري السلعي لقطر في شهر مايو ايار الماضي بنسبة 120% على أساس سنوي إلى 36.6 مليار ريال.

وبحسب بيانات جهاز التخطيط والإحصاء القطري للشهر الماضي فقد ارتفعت قيمة الصادرات القطرية إلى الأسواق العالمية بنسبة 82% وصولاً إلى 45.3 مليار ريال، بينما سجلت الواردات السلعية إلى الدوحة نمواً بنسبة 5.5% مسجلة 8.8 مليار ريال قطري.

هذا وتصدرت الصين قائمة دول المصدر للصادرات القطرية بقيمة 7 مليارات ريال، وكذلك صدارة دول المنشأ من الوردات بقيمة 1.3 مليار ريال قطري.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 12 ساعة
0 41 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

مقالات ذات صلة

تخفيف قيود كورونا في الصين يقود أسهم أوروبا للارتفاع

منذ 7 ساعات

رئيس الفيدرالي في نيويورك يطالب برفع الفائدة بوتيرة سريعة

منذ 8 ساعات

سلطات المجر ترفع الفائدة 185 نقطة أساس بعد هبوط قياسي للعملة

منذ 10 ساعات

أميركا تحظر واردات الذهب من روسيا￼

منذ 13 ساعة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى