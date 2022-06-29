أميركا تحظر واردات الذهب من روسيا￼

أعلنت الولايات المتحدة وعدد من حلفائها الاقتصاديين اليوم الثلاثاء الثامن والعشرين من يونيو حزيران قرار حظر واردات الذهب من روسيا.

ويشارك أميركا في قرار العقوبات كل من كندا وبريطانيا واليابان.

كما أشارت الوزارة إلى أن أميركا تستهدف الآن 70 شركة روسية إضافية وكيانات أخرى تمثل أهمية لقاعدة الصناعة الدفاعية والتصنيعية في روسيا، كما استهدفت العقوبات 29 شخصاً.

وأعلنت الولايات المتحدة كذلك فرض عقوبات على شركة United Aircraft Corporation والعديد من البنوك بينها بنك موسكو.