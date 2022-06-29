اقتصاد

أميركا تحظر واردات الذهب من روسيا￼

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 13 ساعة
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أعلنت الولايات المتحدة وعدد من حلفائها الاقتصاديين اليوم الثلاثاء الثامن والعشرين من يونيو حزيران قرار حظر واردات الذهب من روسيا.

ويشارك أميركا في قرار العقوبات كل من كندا وبريطانيا واليابان.

كما أشارت الوزارة إلى أن أميركا تستهدف الآن 70 شركة روسية إضافية وكيانات أخرى تمثل أهمية لقاعدة الصناعة الدفاعية والتصنيعية في روسيا، كما استهدفت العقوبات 29 شخصاً.

وأعلنت الولايات المتحدة كذلك فرض عقوبات على شركة United Aircraft Corporation والعديد من البنوك بينها بنك موسكو.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 13 ساعة
0 37 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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