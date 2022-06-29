بيانات معهد البترول تظهر هبوطاً في مخزونات النفط الأميركية وزيادة في مخزون الوقود￼

قالت مصادر لرويترز نقلاً عن أرقام من معهد البترول الأميركي، إن مخزونات النفط في الولايات المتحدة هبطت الأسبوع الماضي في حين ارتفع مخزون الوقود.

وبحسب المصادر، أظهرت بيانات معهد البترول أن مخزونات الخام تراجعت بحوالي 3.8 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 24 يونيو حزيران في حين ارتفع مخزون البنزين بمقدار 2.9 مليون برميل.

وسجلت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، زيادة بلغت حوالي 2.6 مليون برميل.

هذا وتنتظر الأسواق البيانات الحكومية للمخزونات البترولية بعد تأجيل الأرقام الرسمية الأسبوع الماضي بسبب مشاكل في برامج الكمبيوتر.