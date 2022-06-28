أسعار النفط تتحرك في نطاق ضيق ترقبا لاجتماع الخميس

تحركت أسعار ​النفط الخام​ ضمن نطاق ضيق في التعاملات الصباحية، ترقبا لاجتماعين يعقدان هذا الأسبوع، لمنظمة “​أوبك​” وتحالف “أوبك+”.

وتعقد “أوبك” اجتماعا لأعضائها الـ 13، الأربعاء، لبحث تطورات سوق ​الطاقة​، يعقبه بيوم واحد اجتماع لتحالف “أوبك+” لاتخاذ قرار بشأن آلية الإنتاج للفترة المقبلة.

وبحلول الساعة (06:56 ت.غ)، تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي ​مزيج برنت​ تسليم آب، بنسبة 0.05 بالمئة أو 6 سنتات إلى 109.04 دولارات للبرميل.

كما تراجعت أسعار العقود الآجلة للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط تسليم أغسطس، بنسبة 0.02 بالمئة أو 3 سنتات إلى 107.59 دولارا للبرميل.

يأتي تحرك الأسعار ضمن نطاق ضيق كذلك، مع إعلان القوى العظمى عن قرب استئناف المباحثات النووية مع ​إيران​، ما قد يفضي إلى رفع العقوبات عن النفط الخام الإيراني.

وإيران بلد رئيس منتج للنفط، بمتوسط يومي 3.86 ملايين برميل في الظروف الطبيعي، كان يصدّر منها نحو 2.2 مليون برميل يوميا.