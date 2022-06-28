عقارات

ألفا ظبي الإماراتية تزيد حصتها في الدار العقارية لتصبح ممثل الأغلبية في مجلس الإدارة￼

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 7 ساعات
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زادت شركة ألفا ظبي الاماراتية والمدرجة في سوق أبوظبي حصتها في الدار العقارية لتصبح ممثل الأغلبية في مجلس الإدارة وستصبح الدار العقارية إحدى الشركات التابعة لألفا ظبي ما سينعكس على النتائج المالية للشركة ابتداء من الربع الثاني 2022.

وجاءت زيادة الفا ظبي لحصتها في الدار العقارية من خلال الاستحواذ على شركة تمتلك مسبقا أسهماً في الدار العقارية من خلال الحصول على تنازل وفقا للاجراءات التنظيمية.

وكانت الدار العقارية قد سجلت نمواً بالأرباح في الربع الأول من العام 2022 بنحو 27% إلى 688 مليون درهم، بسبب تسجيل مستوى قياسي لمبيعات المشاريع التطويرية بقيمة 2.2 مليار درهم.

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 7 ساعات
0 35 أقل من دقيقة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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