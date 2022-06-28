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الليرة التركية ترتفع بـ 6% مقابل الدولار بعد فرض قيود على الإقراض￼

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 8 ساعات
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A picture taken on December 7, 2021 in Istanbul shows US dollars banknotes and Turkish lira banknotes. - Turkey's annual inflation rate jumped over 20 percent in November, official data showed on December 3, 2021, after a currency crisis last month in which the Turkish lira hit record lows against the dollar. (Photo by Ozan KOSE / AFP)

ارتفعت الليرة التركية 6% مقابل الدولار الاثنين 27 يونيو بعدما تحركت تركيا لفرض قيود على الإقراض بالليرة للكثير من الشركات التي تمتلك نقداً بالعملات الأجنبية يتجاوز المليون دولار، في أحدث خطوة لوضع حد لتراجع العملة.

وبحلول الساعة 05:31 بتوقيت غرينتش، قفزت الليرة إلى 16.099 مقابل الدولار بعدما أغلقت يوم الجمعة عند 16.99.

وبعد إغلاق معظم الأسواق المحلية يوم الجمعة، أعلنت هيئة التنظيم والرقابة المصرفية في تركيا أن الشركات التي لديها أصول نقدية أجنبية تزيد على 15 مليون ليرة، أي ما يعادل 908 ألف دولار، وتجاوزت أصولها من النقد الأجنبي 10% من إجمالي الأصول أو الإيرادات السنوية لن يُسمح لها بالحصول على قروض جديدة بالليرة.

والإجراء الجديد هو الأحدث ضمن مجموعة من التدابير التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي منذ التراجع التاريخي للعملة في ديسمبر كانون الأول الذي قاد التضخم إلى الارتفاع. وأكدت هيئة التنظيم والرقابة المصرفية أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز الاستقرار المالي.

هذا وفقدت الليرة 44% من قيمتها مقابل الدولار العام الماضي بعد سلسلة من إجراءات خفض أسعار الفائدة رغم ارتفاع التضخم، الذي وصل إلى 73.5% في مايو أيار. وفي العام الحالي، ما زالت الليرة أضعف بواقع 18% رغم ما حققته من مكاسب اليوم الاثنين.

وما زالت الليرة تتعرض لضغوط جراء مخاوف تتعلق بالسياسة واستنفاد الاحتياطيات الرسمية وارتفاع عجز ميزان المعاملات الجارية، فضلا عن مخاوف بعض المستثمرين والمدخرين من فرض ضوابط على رأس المال

صورة Maya Nader Maya Nader أرسل بريدا إلكترونيا منذ 8 ساعات
0 36 دقيقة واحدة
صورة Maya Nader

Maya Nader

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