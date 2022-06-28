توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين سلطنة عمان ومصر في مجالات تعزيز المنافسة والترويج للاستثمار￼

وقعت سلطنة عُمان ومصر اتفاقيتين و6 مذكرات تفاهم و3 برامج تنفيذية ورسائل تعاون في مجالات تعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية وترويج الاستثمار وتنمية الصادرات وإنشاء وإدارة المناطق الصناعية وحماية البيئة وذلك بحسب وكالة الأنباء العمانية.

كما تم التوقيع على اتفاقية تعاون بالأحرف الأولى في مجال النقل البحري والموانئ واتفاقية تعاون بين جامعة السُّلطان قابوس والمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية المصري.

هذا ووقّع البلدان الشقيقان كذلك على برنامج تنفيذي للتعاون في مجال الشباب والرياضة للأعوام 2023 – 2025، وبرنامج تنفيذي للتعاون الفني في مجالي العمل والتدريب للعام 2022، وبرنامج تنفيذي للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار للأعوام 2022 – 2023- 2024.