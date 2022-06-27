تعزيز العلاقات الثنائية في قطاعات الطاقة والنقل والسياحة بين مصر والإمارات￼



استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأحد 26 يونيو حزيران، وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، بحضور وزير الخارجية المصري سامح شكري، والرئيس التنفيذي لـ”أبو ظبي القابضة” محمد حسن السويدي، وسفيرة دولة الإمارات بالقاهرة مريم الكعبي.

وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة، خاصةً على الصعيد الاقتصادي وزيادة الاستثمارات الإماراتية في عدة مجالات في مصر، لاسيما قطاعات الطاقة والنقل والموانئ والسياحة.