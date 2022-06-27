بايدن: مجموعة السبع تستهدف حشد حوالي 600 مليار دولار للاستثمارات العالمية في البنية التحتية￼

قال الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الأحد السادس والعشرين من يونيو حزيران إن مجموعة السبع تستهدف حشد حوالي 600 مليار دولار في برنامج عالمي للبنية التحتية.

وأوضح بايدن أن الولايات المتحدة سوف تكون مسؤولة عن ضخ 200 مليار دولار على مدار 5 سنوات، فيما تعهدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بضخ 300 مليار يورو.

وقال البيت الأبيض إنه سيتم جمع الأموال من خلال المنح والصناديق الاتحادية وعبر الاستفادة من استثمارات القطاع الخاص.

وأضاف البيت الأبيض أن مئات المليارات من الدولارات الإضافية يمكن أن تأتي من بنوك التنمية متعددة الأطراف ومؤسسات تمويل التنمية وصناديق الثروة السيادية وغيرها.